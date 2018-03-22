Госслужба статистики улучшила оценку роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году с 2,2% до 2,5%.

Об этом сообщается на сайте Госстата, информирует svodka.net.

«Реальный ВВП в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 2,5%», — отмечается в сообщении.

Ранее статистическое ведомство оценивало рост ВВП в 2017 году в 2,2%.

Номинальный ВВП Украины в 2017 году 2,983 трлн грн, а в расчете на одного человека — 70,210 тыс. грн.

Госстат также улучшил оценку роста ВВП в 2016 году с 2,3% до 2,4%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира