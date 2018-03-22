Погода, Новости, загрузка...
В Сети одним снимком показали всю суть "молодой республики" ДНР (ФОТО)
22.03.2018 08:37
В Сети одним снимком показали всю суть «молодой республики» ДНР (ФОТО)

Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики («ДНР«).

Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter, информирует svodka.net.

‏»В этом вся суть «молодой республики»: камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)» — сказано в сообщении.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить