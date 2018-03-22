Мороз, периодический снег и дождь будет до выходных в Украине.На следующей неделе температура поднимется на 3-6 градусов, отмечают в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

Четверг, 22 марта

Переменная облачность, без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный - 5-10 м/с.

Температура ночью -4...- 9, в западных областях -10...- 15. Днем от -2 до +3. В Крыму ночью около 0, днем +1...+6.

В переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -6...- 8, днем - около 0, передает со ссылкой на .

Пятница и суббота, 23-24 марта

Переменная облачность. 23 марта в южной части, 24 марта в большинстве южных и восточных областей снег и мокрый снег, на крайнем юге с дождем, кое-где гололед. В центральных областях кое-где небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер в западных и северных областях переменных направлений, 3-8 м/с. На остальной территории юго-западный и северо-восточный - 7-12 м/с. 23 марта на юге страны кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -9...-14 в южных, 24 марта в Донецкой и Луганской областях -3...-8, в Крыму - около 0. Днем от -1 до +4, в Закарпатье и в Крыму +4...+9.

В переменная облачность, без осадков, на дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений - 3-8 м/с. Температура ночью -9...-11 градусов мороза, днем - около 0.

Воскресенье-понедельник, 25-26 марта

Преимущественно без осадков, лишь днем 26 марта в западных, северных и центральных областях иногда дождь. Температура 25 марта ночью -4...-10, днем от -2 до +4, на западе страны +5...+10. В южной части ночью -2...-7 градусов мороза, днем +2...+7 градусов тепла. 26 марта в большинстве областей повышение температуры на 3-6 градусов.

В без осадков, лишь днем 26 марта иногда дождь. Температура 25 марта ночью -4...-6, днем 0...+2. 26 марта ночью -1...-3, днем +3...+5.

В Украине в апреле стоит ожидать снега и прохладных температур. Особенно холодно будет в начале следующего месяца. Об этом рассказал синоптик Леонид Горбань.

Он отметил, что с 25-26 марта в Украине ожидается небольшое потепление - до +3 +5 градусов.

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