"Роснано" во главе с Анатолием Чубайсом лихорадочно пытается завершить запуск фармацевтического завода в Ярославской области



Фото: www.globallookpress.com

Процесс, действительно, затянулся – строительство стартовало в 2012 году, а объем инвестиций в проект составил более 1 млрд рублей. На заводе планировалось отладить производство вакцин и терапевтических биопрепаратов. Средства в результате долгий стройки, сопровождающейся повышенным вниманием правоохранительных органов, "утекли", а выпуск обещанной господином Чубайсом вакцины так и не начался. Более того, возбуждены уголовные дела в отношении лиц, имеющих отношение к заводу.

Казалось бы, пора признать проект несостоявшимся и прекратить тратить средства впустую. Но глава "Роснано" – человек принципиальный и не собирается сходить с дистанции. Чубайс намерен достроить многострадальный завод, несмотря ни на что.

Тонкости химпроизводства в охранной зоне

Первой стратегической ошибкой "Роснано" был выбор места для строительства завода. Химическое производство планировалось организовать на территории национального парка "Плещеево озеро", что несло риски для окружающей среды и загрязняло источник пресной воды для Переславля-Залесского.

Кроме того, проектная компания ООО "НТфарма", которая получила средства госкорпорации, оказалась ненадежным партнером. Раздавая щедрые обещания, она имитировала бурную деятельность, но выпуск первой партии вакцины, намеченный на 2012 год, так и не состоялся.

Странной историей с производством вакцин на территории природоохранной зоны в Ярославской области заинтересовались правоохранительные органы. И закономерно сочли: дозволение на строительство объекта было выдано незаконно.

В 2011 году руководство ООО "НТфарма" приобрело у подконтрольной главе Переславского района Денису Кошурникову компании "Протэкт" земельный участок, расположенный на территории национального парка "Плещеево озеро", установили в Следственном комитете России (СКР). Разрешение на строительство было выдано без письменного согласования с Минприроды.

"В результате строительства, которое велось на основании незаконного разрешения, был причинен невосполнимый вред объектам растительного мира в охранной зоне национального парка "Плещеево озеро", - говорится в сообщении СКР.

В дальнейшем глава Переславского района был обвинен в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а учредитель и директор ООО "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов – в хищении крупной суммы средств, предназначенных для разработки вакцины.

Чубайса обманули?

Изначально компания "НТфарма" обещала госкорпорации "Роснано" организовать выпуск революционной вакцины, производство которой займет в два раза меньше времени, чем создание обычных препаратов. Несмотря на то, что сроки запуска проекта часто сдвигались, никакого беспокойства А.Чубайс не выражал. И когда инвестиции "испарились", а следствие взялось выяснять, в каком направлении, глава "Роснано" по-прежнему сохранял хладнокровие.

"Для всех, кто следит за сегодняшними событиями в "Роснано": просьба отличать ситуацию, когда вы украли шубу, от ситуации, когда ее украли у Вас!" – написал А.Чубайс на своей странице в Facebook.

Выходит, что госкорпорацию обманули на 1 млрд рублей и лишили россиян прорывной вакцины? И эта странная история продолжалась более 5 лет?

Фото: www.globallookpress.com

Учтя предыдущие неудачи, и тот факт, что государственные средства были потрачены впустую, глава "Роснано" попробовал зайти с другой стороны. Правда, попытка изменить границы природоохранной зоны, которую предпринял А.Чубайс, тоже стала неудачной – завод находится в центре природоохранной территории. Не удалось "Роснано" и снизить класс опасности предприятия, изменив состав препаратов обозначенных в проекте.

Первоначальный вариант вакцины относил завод по ее производству к I и II классам опасности, указывали в Минприроды. В последний раз "Роснано" сообщало, что старт производства в Ярославской области состоится осенью 2017 года. Но пока "воз и ныне там".

Скандалы вокруг топ-менеджеров "Роснано"

Отметим, что госкорпорация за 7 лет своего существования уже часто была замешана в скандальных историях.

Экс -руководитель компании Леонид Меламед и прежний член совета директоров Святослав Понуров обвиняются в растрате 226 млн рублей. По версии следствия, в 2008-2009 годах средства были перечислены в подконтрольную фирму, которая оказывала "Роснано" консультационные услуги.

От домашнего ареста Л. Меламеда спасло вмешательство А.Чубайса. Последний заявил в суде, что действия Меламеда не только не нанесли ущерба госкорпорации, но и позволили компании сэкономить. В начале декабря 2017 года суд вернул дело в прокуратуру, и предсказать, когда оно вернется в суд, сложно, сказал РБК адвокат Александр Аснис, представлявший в суде интересы "Роснано".

Еще одна неприятная история, в которой фигурировала госкорпорация, связана с топ-менеджером "Роснано"Андреем Горьковом, находящимся под стражей. Следствие установило, что в 2011-2013 гг. А. Горьков перевел 740 млн рублей, принадлежащих "Роснано" в КБ "Смоленский банк". Перед тем как банк в 2014 году лишился лицензии, из банка были выведены активы на 400 млн рублей в пользу брата А. Горькова, Евгения. И если Евгений успел покинуть Россию, то А. Горьков был задержан правоохранительными органами. В настоящий момент его арест продлен до 9 мая.

Мы тоже приличная компания

Любопытен и тот факт, что А.Чубайса не оказалось в "кремлевском списке", опубликованном Минфином США в конце января. Как ранее сообщал "Царьград.Бизнес", опубликованный документ состоит из 210 имен. Но главы "Роснано" в этом списке не оказалось, так же как Эльвиры Набиуллиной, Алексея Кудрина и Германа Грефа.

Сам Чубайс с иронией прокомментировал "эту неприятность". На своей личной странице в Facebook он написал, что "лихорадочно" ищет себе оправдания. "Все-таки у нас тоже вполне приличная компания", - пошутил он.

Без санкций, но с долгами

К слову, "Роснано" дорого обходится государству. На развитие сектора высоких технологий власти не скупились. С 2007 по 2015 год в госкорпорацию было вложено 312 млрд рублей. Правда, планировалось, что с 2016 года "Роснано" будет зарабатывать сама, но кризис и санкции помешали компании выйти на самоокупаемость.

Весной 2016 года Счетная Палата признала половину инвестпроектов "Роснано" неэффективными: расходы госкомпании при выходе из них принесли компании убыток 13,1 млрд рублей.

В тех проектах, где расходы превысили доходы, часть средств составляли госгарантии - 7,7 млрд руб. Цели "достигнуты не были, а реализация неэффективна", констатировали аудиторы.

Вместе с тем, "Роснано" заявляет о сокращении чистого убытка в 2017 году вдвое. Правда и задолженность по кредитам тоже не стоит на месте – в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены госгарантии по займам корпорации на сумму 13,4 млрд рублей.

Таким образом, растущий долг корпорации и упрямство в реализации провальных проектов могут нести серьезные риски для государства. Ведь долговое бремя "Роснано" ляжет на страну в случае, если компания не сможет погасить задолженность самостоятельно.

Автор: Катенева Юлия

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