|Делом по крушению МН17 займутся в Нидерландах
|22.03.2018 08:43
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Об этом сообщает Bloomberg.
Так, в парламент Нидерландов направлен законопроект, позволяющий судебное преследование всех подозреваемых в причастности к крушению МН17.
По словам министра юстиции, данный законопроект позволит допросить в суде в Гааге подозреваемых-иностранцев, в том числе и по видеосвязи, если нет возможности их экстрадировать.
Стоит напомнить, что Boeing-777 «Малазийских авиалиний» сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
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