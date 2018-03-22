Российская оппозиция и украинские «патриоты» (а кто-то ещё замечает между ними разницу?) очень любят рассказывать про некое мифическое «ольгино» (почему не «маринино» или «серёжино»?), где якобы работают некие «путинские боты». Честно уже три года ищу этих самых «ольгинских», чтобы наладить с ними координацию действий в инфовойнах. Но не нашёл ни одного (к сожалению).

Зато нашёл в изобилии укроботов, порохоботов, грудоботов, прозападных либеральных ботов Навального/Мальцева и даже представителей кибервойск US Army.

Последние, кстати, палятся очень специфическими ошибками, путаницей окончаний и падежей, а также англицизмами (даже не использованием английских слов, а английской манерой построения предложений, которая отличается от принятого в русском порядка слов).

Украинские же боты обычно палятся или плохим знанием русского языка (с обилием суржика и прочих украинизмов), или использованием специфических майданных словечек «титушки», «Путлер», «Раисся», «ОРДЛО», «Даунбас» (как вариант «Домбас»), а также частыми упоминаниями Гааги.

Как отличить грудоботов – все уже знают. «Я на выборы никогда не ходил», «весь наш трудовой коллектив и моя кошка за Грудинина» и «кандидат от народа». И, кстати, значительная часть их откуда-то из Средней Азии, судя по плохому знанию русского языка и ужасной орфографии (и фирменному «Зачем обидно говоришь? Извинись, да?»).

Понимаете, нанимать образованных людей с поставленной речью и грамотным письмом – это дорого (а часто такие и не пойдут работать на майдан из идейных соображений). В «5-cent army» (термин одного моего знакомого) таких не набирают.

Там берут количеством, следовательно набирают быдло, люмпенов, рагульё и условных таджиков. В результате комменты таких ботов изобилуют матами, гомосексуальными фантазиями, тюремной лексикой и прочими ругательствами и оскорблениями. И, естественно, огромным количеством ошибок.

Если сравнивают, то обязательно что-то типа Манхэттен с деревней Гадюкино. А если ты им предлагаешь сравнить Москва-сити с Детройтом, то истерично орут «неправомочное сравнение». Я уже молчу про какой-нибудь округ Хоуп штата Монтана, по сравнению с которым и в деревне Гадюкино просто рай земной.

Также нужно понимать, что 99% только, что пишут, кхм, «возмущённые оппозиционеры» – это не авторский текст, не собственные слова и мысли, а повторение указаний из методичек, шаблонное и без фантазии (а часто и вовсе копипаста).

Причём на унылой копипасте часто ловили даже лидеров либеральной оппозиции типа Навального, Яшина и Адагамова, которые вроде как должны выступать идеологами движения и генерировать исключительно уникальный контент. Но нет, унылое «Ctrl+C Ctrl+V» даже без попытки творческого рерайта.

Наверняка вам тоже попадались эти одни и те же тексты, якобы от разных авторов.

Там ещё что-то было про бабушку, которой копеечек на картошку не хватает...

Запомните одну простую штуку: когда вам пытаются давить на эмоции, у вас стараются отключить критическое восприятие информации. И тогда вам можно невозбранно втирать любую «дичь»(тм).

Как только в России происходит что-то хорошее, что позволяет радоваться за страну или даже гордиться ей (это может быть что угодно, начиная с победы в Сирии или победы хоккейной сборной на Олимпиаде и заканчивая постройкой нового космодрома, Крымского моста и свежим посланием Президента СовФеду), включается вся машина либеральной пропаганды, чтобы нейтрализовать этот позитивный импульс, а в идеале – обратить его в негативный.

Делается это предельно тупо и примитивно (выше есть парочка примеров). Обычно всё переводится в бытовуху.

– Наши построили крупнейший в мире атомный ледокол.

– Пенсионеры не доедают!

– Керченский мост скоро будет достроен.

– Ротенберг распилил миллиарды!

– У нас новый военный аэродром на Матуа.

– Но пенсионеры не доедают!

– На вооружение поступили гиперзвуковые ракеты.

– Пен-си-о-не-ры! Не до-е-да-ют!

И это про пенсионеров лицемерно вспоминают те же самые грызла, которые бешено апплодировали Гайдару, когда тот заявлял «Умрут те, кто не вписался в рынок – ничего страшного».

А на днях, после послания Путина, американцы раскопали у себя в штате Нью-Йорк унылого Леонида Парфёнова, бережно стряхнули с него нафталин, дали нюхнуть коксу, и он поведал либеральной общественности слезливую историйку о том, как в России не смогли (не захотела антинародная власть!) помочь инвалиду, а в Канаде – смогли! Потому что Канада – рядом со святыми США, и не возражает против своего статуса колонии...

В общем, давят на эмоции, глобальному противопоставляют локальное, раздувают из мух слонов конвейерным способом и трясут ребёнка, выдавливая из него слезинку, чтобы носиться с ней потом по эфирам и митингам, показывая в микроскоп.

Задача либералов (и примкнувших к ним «национал-патриотических сил») – любой ценой не допустить, чтобы россияне чувствовали себя комфортно в родной стране. Пусть даже виртуально, на уровне внушения и пропаганды перехватить контроль над восприятием, над матрицей отображения-реагирования, встроить в мозг людей фильтр, воспринимающий исключительно негативную информацию.

И есть существа, с которыми им такое промывание мозгов осуществить удалось.

А когда они видят независимо мыслящих людей, которые воспринимают реальность критично и во всём многообразии эмоций (от печали до радости), то испытывают к ним физиологическую ненависть. «Ты можешь думать только так, как мы диктуем, и испытывать только те чувства, которые мы тебе навязываем!»

Это такой духовный садо-мазохизм, непременно приводящий к фашизму. Не зря ряд исследователей (и я в том числе) уже много лет пишут про явление либеро-фашизма.

специально для alternatio.org

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