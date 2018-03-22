Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.

‏»В этом вся суть «молодой республики»: камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)» — сказано в сообщении.

«Что делать с этими «мемориалами» после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу», «На первом фото табличка была «утоплена» в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой «лишнее». Идиоты», «Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень «всплывёт» снова», — пишут в интернете.

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