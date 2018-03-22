Погода, Новости, загрузка...
В «ДНР» установили украденный мемориал, выдав его за новый (фото, видео))
22.03.2018 08:50
В «ДНР» установили украденный мемориал, выдав его за новый (фото, видео)) Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР").

Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.

‏»В этом вся суть «молодой республики»: камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)» — сказано в сообщении.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что делать с этими «мемориалами» после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу», «На первом фото табличка была «утоплена» в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой «лишнее». Идиоты», «Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень «всплывёт» снова», — пишут в интернете.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить