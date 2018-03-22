Посольства Франции, США и Германии в России заявили об участии во встрече, посвященной отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, "на рабочем уровне". Послы ряда государств не пришли на встречу в российский МИД Фото: МИД России / Facebook В представительстве США в Москве заявили агентству "Интерфакс", что посол Джон Хантсман не придет в МИД, но посольство рассматривает вариант участия "в данной встрече на рабочем уровне".В посольстве Германии агентству ТАСС также заявили, что диппредставительство будет участвовать в заседании "на рабочем уровне".Источник в посольстве Франции сообщил ТАСС, что посла Сильви Берман на встрече не будет, но придет "кто-нибудь из посольства".На встречу не пришел и посол Великобританиии в России Лори Бристоу, что спикер Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли, который первым посетил дом Скрипаля. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Об этом в британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Она потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. На следующий день Великобритания выслала 23 российских дипломатов и приостановила двусторонние контакты с Россией.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что ожидали ответа от России, но отметили, что у инцидента с отравлением Скрипаля и его дочери "нет альтернативного объяснения, кроме виновности российского государства". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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