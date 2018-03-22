В НАТО верят, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности, заявил председатель военного комитета Альянса генерал Петр Павел. Павел: Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны Фото: ЕРА "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", – отметил он.Павел подчеркнул, что НАТО и отдельные государства – члены Альянса будут продолжать поддерживать страну, так как твердо верят, что независимая и стабильная Украина, приверженная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности."Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", – заявил генерал.Павео добавил, что с 2014 года НАТО значительно усилил помощь Украине в реформировании. По его информации, в 2017 году Альянс провел более 200 мероприятий для поддержания Вооруженных сил Украины.Он отметил, что более чем за три года НАТО создал десять трастовых фондов для Украины. Члены альянса обязались предоставить через эти фонды €40 млн.Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что решение о вступлении Украины в Альянс будет приниматься на референдуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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