|Маленька принцеса: донька Пугачової і Галкіна вперше вийшла на подіум (ФОТО)
|22.03.2018 09:03
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Днями у Москві відбувся показ першої дитячої колекції дизайнера Валентина Юдашкіна - Yudashkin Kids, який, до слова, є близьким другом Примадонни Алли Пугачової.
На подіум серед інших діток селебрітіс вийшла й 4-річна донька Алли і Максима Галкіна - Ліза, одягнувши пишну сукню нареченої.
"Обов'язковий фінал показу - "Наречена". Молодець, Лізонька!", - написала Алла Борисівна на сторінці в Instagram.
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