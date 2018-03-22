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Маленька принцеса: донька Пугачової і Галкіна вперше вийшла на подіум (ФОТО)
22.03.2018 09:03
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Днями у Москві відбувся показ першої дитячої колекції дизайнера Валентина Юдашкіна - Yudashkin Kids, який, до слова, є близьким другом Примадонни Алли Пугачової.

На подіум серед інших діток селебрітіс вийшла й 4-річна донька Алли і Максима Галкіна - Ліза, одягнувши пишну сукню нареченої.

"Обов'язковий фінал показу - "Наречена". Молодець, Лізонька!", - написала Алла Борисівна на сторінці в Instagram.

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