Много раненых, подробности страшные: соцсети информируют о тяжелых потерях боевиков По теме: Сторонники российской оккупации Донбасса сообщают о тяжелых потерях боевиков "ДНР" на фронте, о чем пишут в социальных сетях. Сразу несколько сообщений говорят о значительной активности медицинских служб Донецка и подтверждают информацию о боевых потерях террористов, передает со ссылкой на .

Пользователи Сети обратили внимание на запись женщины с ником Марина Харькова, написавшей о большом количестве раненных боевиков за минувшую ночь. При этом женщина отказалась писать подробности, сославшись на то, что они просто "страшные".

При этом пользователи социальных сетей из Донецка подтверждают, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества машин скорой помощи с мигалками. Очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в Макеевке.

В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.











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