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Много раненых, подробности страшные: соцсети информируют о тяжелых потерях боевиков
22.03.2018 09:11
Много раненых, подробности страшные: соцсети информируют о тяжелых потерях боевиков По теме:

Сторонники российской оккупации Донбасса сообщают о тяжелых потерях боевиков "ДНР" на фронте, о чем пишут в социальных сетях.

Сразу несколько сообщений говорят о значительной активности медицинских служб Донецка и подтверждают информацию о боевых потерях террористов, передает  со ссылкой на .
Пользователи Сети обратили внимание на запись женщины с ником Марина Харькова, написавшей о большом количестве раненных боевиков за минувшую ночь. При этом женщина отказалась писать подробности, сославшись на то, что они просто "страшные".
При этом пользователи социальных сетей из Донецка подтверждают, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж из-за большого количества машин скорой помощи с мигалками. Очевидцы сообщают об аналогичной ситуации в Макеевке.
В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли тяжелые потери.

 







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