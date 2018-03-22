Много раненых, подробности страшные: соцсети информируют о тяжелых
потерях боевиков По теме:
Сторонники российской оккупации Донбасса сообщают
о тяжелых потерях боевиков "ДНР" на фронте, о чем пишут в
социальных сетях.
Сразу несколько сообщений говорят о значительной
активности медицинских служб Донецка и подтверждают информацию о
боевых потерях террористов, передает
со ссылкой на .
Пользователи Сети обратили внимание на запись женщины с ником
Марина Харькова, написавшей о большом количестве раненных боевиков
за минувшую ночь. При этом женщина отказалась писать подробности,
сославшись на то, что они просто "страшные".
При этом пользователи социальных сетей из Донецка
подтверждают, что в Калининской больнице был нешуточный ажиотаж
из-за большого количества машин скорой помощи с мигалками. Очевидцы
сообщают об аналогичной ситуации в Макеевке.
В социальных сетях предполагают, что в окрестностях Донецка
ночью произошел крупный бой, в результате которого боевики понесли
тяжелые потери.
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