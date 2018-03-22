Температура воздуха начнет постепенно повышаться и уже с понедельника перейдет в ощутимый «плюс».

В Укргидрометцентре сообщили, что теплее только в четверг будет на юге страны, холоднее только – на западе Украины.

Так в западных регионах после ночных -13 температура воздуха поднимется до +2 градусов. В центре и на востоке также до +2, а на юге – до +5 градусов.

В Киеве в четверг до +1, без осадков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира