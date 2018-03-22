|Сеть взволновало фото трогательное фото украинских военных с девочкой
|22.03.2018 09:39
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Пользователей сети взволновало фото, на котором изображены украинские военные с маленькой девочкой, держащей в руках флаг Украины.
Соответствующий снимок опубликовал на странице в Twitter Санек Макеевский, информирует svodka.net.
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Пользователи не смогли пройти мимо трогательного снимка и обсыпали его не менее трогательными комментариями.
«Ради мирного неба над твоей головкой детка мы здесь стоим», «Хорошее фото) Спасибо нашим воинам за нашу защиту, за мир в моем доме!» – пишут они.