Американская актриса Линдси Лохан подписала годичный договор с юридической компанией Lawyer.com, получив право собственности в ней. Лохан: Когда представители компании впервые обратились ко мне, я немного испугалась: подумала, что у меня возникли проблемы Фото: lindsaylohan / Instagram Об этом сообщается на официальном сайте организации."Актриса и активист Линдси Лохан объединилась с Lawyer.com, чтобы помочь потребителям получить качественные юридические услуги", – говорится в сообщении.Отмечается, что Лохан будет официальным представителем компании на протяжении года.Она будет выступать также в качестве советника по маркетингу.Акрисе предстоит каждый месяц обсуждать с руководством Lawyer.com новые стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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