Праздник сорока святых, который отмечается ежегодно 22 марта, чтит память Севастийских мучеников.

Этот праздник имеет названия день Великомучеников Севастийских, день Сорока мучеников, Сорок Святых, или день Всех Святых, в народе "Сороки", пишет со ссылкой на .

Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и тех, кто пытался ее проповедовать. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году у города Севастия (ныне турецкий город Сивас). Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я - христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

В день их памяти облегчается строгость Великого поста.

Что нельзя делать в День сорока святых

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилища.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время только Великого поста.

Нельзя стирать, шить или что-то исправлять.

В День сорока святых нельзя занимать деньги.

Нельзя сердиться, сердиться и ругаться

Что можно делать

В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.

В этот день можно гадать и призывать весну.

Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.

Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.

Также в этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.

Приметы в День сорока святых

Если 22 марта во День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не беспокоиться, что вернутся холода.

Холодная погода означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие изменения погодных условий.

Если птицы, вернувшиеся из теплых краев, вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых, лето будет холодным и урожайным.

Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.

22 марта выпал снег? Пасхальная неделя будет очень холодным.

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