Минздрав внес ясность в этот вопрос, передает пресс-служба ведомства. В сообщении говорится, что медуслуги, связанные с беременность и родами, полностью будут оказываться за счет государства.

«Государство гарантирует полную оплату медуслуг за счет госсредств, связанных с ведением беременности и родами», — подчеркнула пресс-служба.

Кроме того, в Минздраве добавили, что также бесплатным останутся оказание медицинских услуг и предоставление лекарств, связанных с:

Экстренной медицинской помощью;

Первичной медицинской помощью (профилактика, диагностика, лечение болезней и состояний в амбулаторном режиме);

Специализированной медицинской помощью (профилактика, диагностика и лечение в стационарном режиме, в том числе и дневном);

Высокоспециализированной медицинской помощью (лечение с применением сложных, уникальных или ресурсоемких методов лечения с научно обоснованной эффективностью и пр.);

Паллиативной медицинской помощью (избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболеваний неизлечимо больных граждан);

Медицинской реабилитацией;

Медицинской помощью детям до 16 лет.

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