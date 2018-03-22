Расходы бюджета США на 2018 фингод составят $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборону

Конгресс США обнародовал в среду по местному времени итоговую версию проекта бюджета на 2018 финансовый год, предполагающий расходы на сумму $1,3 трлн, в том числе $700 млрд на оборонные расходы.

Республиканцы и демократы достигли компромисса по документу за 52 часа до установленного дедлайна, после которого наступила бы приостановка работы федерального правительства.

Проект бюджета объемом 2 тыс. 232 страницы обеспечит, в случае принятия, функционирование правительства до конца сентября 2018 года.

Конгрессмены договорились выделить $700 млрд на оборонные статьи, в то время как на меры, не связанные с обороной, пойдет $591 млрд.

Проект не включает в себя положения по "Программе отложенных действий" в отношении детей мигрантов (DACA), в нем также урезаны средства на меры в области пограничной безопасности, которые продвигал президент Дональд Трамп.

Документ был опубликован после того, как спикер палаты представителей Конгресса Пол Райан встретился с президентом США в Белом Доме.

Белый дом в свою очередь сообщил, что президент поддержал законопроект, даже несмотря на то, что отдельные консервативно настроенные республиканцы были недовольны возросшим объемом расходов и спешкой, с которой закон принимается.