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Выборы президента завершены. Мы ошиблись в прогнозе – за Путина проголосовали не 72%, а 76. Но сегодня интрига дня уже в другом. Главное – кто станет новым премьер-министром и преемником В. Путина. Все возможные варианты главный редактор «АН» Андрей Угланов обсудил с экономистом Михаилом ДЕЛЯГИНЫМ.

Полную версию видеоинтервью главного редактора «Аргументов недели» Андрея Угланова с экономистом Михаилом Делягиным смотрите на канале Youtube #ЗАУГЛОМ

– МИХАИЛ, мы не виделись больше месяца. Не хочется говорить о каких-то итогах, они были прогнозируемы. Давай вспомним, о чём мы недавно говорили: о том, что против Путина готовится заговор с участием российских миллиардеров. Скажи, эта опасность миновала?

– Я думаю, не миновала. Заговор соответствует стратегическим интересам Запада, и пока он не убедится, что пытаться нам гадить очень больно, условный «Запад» будет продолжать реализовывать эти планы. Давление будет осуществляться в том числе через так называемых «агентов влияния» в нашем руководстве. С моей точки зрения, это моя догадка, мои умозаключения, оценочные суждения, на эту роль вполне подходят Медведев, Набиуллина со всеми своими придворными, Шувалов, Дворкович, Голодец, Топилин, Орешкин… Наверное, кого-то забыл.

– Михаил, подожди, проще назвать не кто агенты, а кто не агенты.

– Трутнев точно не агент, Колокольцев, Мединский. Силуанов… Он профессионал, из тех, кто был бы идеальным директором и детского сада, и фабрики. И там и там был бы идеален.

– Возникают вопрос и желание узнать и раскрыть самую главную интригу российской политики ближайших месяцев: кто станет премьер-министром и действительно преемником нынешнего президента. Начнём с главного, с Медведева. Он на своём месте на этом посту или нет?

– Когда Медведев находится на посту премьер-министра, реальные доходы населения всё время падают. Более того, последние 4 года это подтверждается данными Росстата. Поэтому товарищ явно не на своём месте, просто по результатам своей деятельности. Но он абсолютно уникальный человек. Ему дали подержать власть, и он её вернул. Я думаю, что нынешний премьер-министр преемником не будет, так или иначе будет заменён по тем или иным обстоятельствам. Это катастрофа с точки зрения социально-экономической политики, полная катастрофа, кошмарная катастрофа! Но с точки зрения борьбы за власть он близок к идеалу.

– Оставим его в покое. Поговорим о слухах. А если Путин пойдёт по модному ныне пути и назначит своим премьером женщину? Среди них называли двух претенденток: это Матвиенко Валентина Ивановна и Эльвира Набиуллина.

– По моим ощущениям, Набиуллина останется на должности председателя Банка России. Катастроф она наделала много, но, с другой стороны, пообещала снизить инфляцию – снизила, пообещала провести санацию банковской системы – провела. В каких формах и какой ценой – другой разговор. Мужик сказал, мужик сделал! Всё! А санацию гнилых банков пытался провести её предшественник в ЦБ Сергей Михайлович Игнатьев. Когда перед его носом вынули пистолеты и начали разговаривать «по-пацански», тема закрылась сама собой.

– И Набиуллину пистолетами пугали?

– Я говорю с точки зрения президента. Президент дал поручение навести порядок в банковской системе, провести санацию. Она её и провела. Результат есть? Есть. Поголовье банков сократилось? Сократилось и будет сокращаться дальше. Инфляция снизилась? Да.[end_short_text] На костях? Да, на костях. Снизили? Снизили.

– Так, может быть, таким премьеру и быть?

– Нет, всё-таки премьер – это должность социального значения, а у неё это свойство мозга ампутировано.

– Беспощадная женщина…

– Что касается Валентины Ивановны Матвиенко, она была бы прекрасным премьер-министром. У неё был первый заместитель на хозяйстве в роли «умного еврея при губернаторе». Она бы царствовала, управлял бы он.

– Хороший вариант. Давай про следующего кандидата – это Вячеслав Володин, нынешний спикер Государственной думы. Говорили, что он человек с амбициями и его мечта стать не просто премьером, но даже президентом.

– Я это рассматриваю как часть информационной войны против него. Он в Госдуме наступил на дикое количество хвостов и мозолей. Государственная дума при нём стала дисциплинированной структурой госуправления, где депутаты ходят на работу, сами голосуют, а не занимаются чёрт-те чем. Естественно, народ этим страшно недоволен и генерирует дикий писк в самых разнообразных формах. К примеру, рассказывали про дикий конфликт Володина с Кириенко, который «может привести к срыву избирательной кампании». На самом деле, когда человека направили в Государственную думу, это некоторая позиция, на которой нужно дорабатывать до конца. С живой Государственной думы срывать спикера и направлять в премьеры можно лишь в условиях чрезвычайной ситуации. У нас чрезвычайной ситуации нет.

– СЛЕДУЮЩИЙ по списку – это Сергей Семёнович Собянин. И о нём много говорили как о возможном премьер-министре, о том, что он и с Путиным давно знаком и отличный хозяйственник. Что ты можешь сказать о нынешнем мэре Москвы?

– У меня ощущение, что в 2013 году Сергей Собянин устроил досрочные выборы себя, просто чтобы не стать премьером! Другой мотивации этих выборов не было. Москва – это такое место, где большой приток денег, и большое количество проблем деньги решают сами. Собянин добился фантастических результатов, и это не только хорошее оформление города, это не только липы на Тверской, за которые самый низкий поклон! Это ещё, например, профицит московского бюджета. Люди, из которых эти деньги достают, они, естественно, воют. Но, поскольку это Москва, воют довольно аккуратно, потому что всё равно у них много остаётся. Я думаю, что из всех кандидатур, которые у тебя записаны, это была бы оптимальная. У Собянина проблемы всё время разные, и он их решает. Я бы хотел видеть его премьер-министром, и не только как москвич, но и как человек, который оценивает эффективность управления даже у тех, к кому есть много вопросов.

– Следующий – государственный нефтяной олигарх Игорь Иванович Сечин. Он, как говорили, правая рука Путина.

– Больше чем правая рука Путина. Я очень хотел бы увидеть его во главе правительства, но думаю, это невозможно по очень простой причине. Есть такое понятие «человек-компас», доверенный человек, которому поручаются самые деликатные поручения в данный момент времени. У Сталина таким «человеком-компасом» был Молотов. У Путина – Сечин.

Почему он возглавил «Роснефть»? Не потому, что хотелось показать, что государственный бизнес тоже может быть. Но с этим и Греф справится. И не потому, что нужно деньги в казну принести, – их можно просто взять. А вот сложнейшей задачей Российского государства является установление прямых плотных отношений с глобально управляющим классом, с глобальным бизнесом и его политической надстройкой в мире, на глобальном уровне. Когда вы общаетесь с премьер-министром, пусть даже Великобритании, и пытаетесь решить с ним вопросы, это как если бы я пришёл к вам интервью давать, а общался бы с редакционной уборщицей. Она хороший человек, ангел с очень интересной судьбой. Но решения принимает не она.

То же самое, когда наша дипломатия пытается решать вопросы с лидерами государств, даже США – это примерно тот же уровень адекватности, как если бы я наше интервью обсуждал с уборщицей. Лидеры государств – это обслуживающий персонал. Хотя формально решение принимает глава, а не направляющий его класс. Это не структура, это совокупность социальных вихрей, это политическая надстройка над очень неоднородным, очень разным, очень жёстко друг с другом воюющим глобальным бизнесом, в основном спекулятивным.

– То есть ты хочешь сказать, что Игорь Иванович имеет отношение к...

– Он возглавил «Роснефть», крупнейшую благодаря его усилиям нефтяную компанию мира, для того чтобы общаться с глобальным бизнесом. Потому что с глобальным бизнесом можно говорить только на бизнес-языке. Он и будет выполнять свою роль, главную для Российского государства. Это человек, который налаживает отношения с глобальным бизнесом.

– Но его же внесли в американские санкционные списки, а он продолжает оставаться для западного бизнеса рукопожатным?

– Вопрос не в рукопожатности. Если у вас есть влияние, если вы способны его оказывать, вы являетесь частью системы. В английском языке есть слово agent. Не в смысле «разведчик, шпион», а в смысле «представитель». Человек, который представляет интересы, но не может принять решение. Это вторая позиция по значимости в стране. Она важнее должности главы правительства.

– Следующий по списку – Алексей Кудрин. Это человек, который считается другом Путина, его советником по экономическим вопросам. Он был долго министром финансов, превратив бюджет страны в чёрный ящик. Он один из разработчиков программы экономического развития страны до 2030 года. Так, кажется, ему и карты в руки...

– Не люблю хвалить начальство, но иногда приходится. Есть такой способ уволить человека – поручить дело, которое ему заведомо не по плечу. Я не знаю, был ли это изощрённый, циничный способ увольнения Кудрина или искренние заблуждения. Но когда ему поручили «Стратегию-2030», это был смертный приговор. И товарищ Кудрин этот приговор (в политическом отношении) реализовал с блеском.

– То есть в программе полная галиматья?

– Он умный человек, но по складу ума не способен к систематической детальности. Соответственно, он не был способен даже возглавить написание программы. При этом его интеллектуальный уровень и знание предмета, профессионализм не позволяют ему продвинуться дальше уровня раннего Гайдара начала 1990-х годов. Поэтому он не смог написать программу, это бессмысленный набор благих пожеланий и разрозненных требований, частью вредных. И в результате, когда весной прошлого года было обсуждение его программы и программы Титова, которая тоже никуда не годится, президент всё это послушал и сказал: «На доработку, в правительство». На доработку в правительство – это наплевать и забыть, я к этому кошмару отношения иметь не хочу. И после этого Кудрин как настоящий кандидат куда-то исчез.

– Итак, Кудрин – пустое место?

– В политическом плане да. Путин показал, что не только хороший человек для него не профессия, но и друг – это тоже не профессия.

– Давай поговорим о первом заместителе Медеведева. Возможно, как раз он достоин этой должности? Имею в виду «младшего Игоря Ивановича».

– Нет, Шувалова называют «ненастоящим Игорем Ивановичем». Он тёзка настоящего – И.И. Сечина. Вот и дожили мы до времени, когда его любимые собачки почувствуют себя гораздо лучше.

– Хочу напомнить, что речь идёт о собачках, которых возят на выставки и для отлавливания блох за границу специальным самолётом, который Игорь Иванович «ненастоящий» арендует сам у себя.

– Это он нам рассказывает, что он у кого-то арендует в Лондоне роскошную недвижимость, которую долго представлял как свою. Англичане-то знают, что он её арендует (это моя гипотеза) у себя самого. Так что здесь почва для многих богатых скандалов

– То есть Шувалову путь в Великобританию заказан?

– Нет. Вопрос – дадут ли ему оттуда вылететь, а туда его примут с распростёртыми объятиями!

– Он же всё-таки экономист...

– Он адвокат, а не экономист. И занимается, как я понимаю, решением серьёзных стратегических проблем бизнеса. Сошлись интересы двух серьёзных бизнес-групп – как их решить, как гармонизировать – его задача.

– То есть он «решала»?

– Он производит чувство именно «решалы» высокого уровня. В хорошем смысле этого слова – стратегического «решалы». Но ситуация, когда всех уже достали эти бизнес-группы: и старые, и новые, и которые публично собачатся друг с другом и кричат, что «у меня ой денег нет...» Это всех уже достало до такой степени, что хочется иметь кого-нибудь социально ответственного на высоких должностях.

В любом случае повышение Шувалову не грозит – это совершенно точно.

– Предпоследний кандидат – это человек, который фигурирует в моей газете постоянно. Социолог по образованию. Сегодня – министр промышленности и торговли. Я говорю о Денисе Мантурове. Он всё время сидит у Путина за спиной и рисует чёртиков.

– То, что рисует чёртиков, – это не криминал, а вот всё остальное – криминал, по-моему. И поскольку у государства есть, по моим ощущениям, инстинкт самосохранения, то Мантуров может рассчитывать только на сохранение должности, может даже рассчитывать на должность вице-премьера, если совсем всё будет плохо. Но, надеюсь, премьером он не будет. При этом он является человеком в политическом отношении несамостоятельным.

– Кто его «крышует»?

– Я даже не помню... Не важно, кто его ведёт по жизни, важно, что он исполнитель.

– А Рогозин имеет перспективы? После крушений ракет с потерей спутников...

– После всех этих крушений президент, рассказав о наших достижениях, выписал товарищу Рогозину индульгенцию покруче Папы Римского. Я не думаю, что его будут убирать, потому что, если его уберут, он возглавит партию «Родина». А с ним она имеет некоторые отчётливые перспективы. Но никому не нужно усложнять ситуацию, тем более сейчас, когда парламентская система лишилась одной из самых надёжных опор – ЛДПР. Третье место Жириновского – проблема для парламентской системы.

– Два слова о человеке, которого называют реальным преемником Путина. Это нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он был в службе охраны президента, затем командирован в Министерство обороны, где проработал какое-то время замминистра. После этого его командировали набираться управленческого опыта на должность губернатора. Каковы его перспективы?

– А где пиар Тульской области? Что-то я его не слышу. Понимаете, в чём проблема: и премьер, и президент – это люди, которые вынуждены заниматься пиаром. Алексей Дюмин себя хорошо показал на всех должностях, включая губернаторскую. Только маленький нюанс: я ничего не слышу про пиар Тульской области. А премьер-министр должен думать и о пиаре тоже. Поэтому, если он правда преемник, его скоро введут в правительство, во вторую половину срока.

– 300 лет назад в Туле блоху подковали. Даже в Англии об этом говорили...

– Это родина российского пиара – Тульская область! Поэтому пожелаем тульским оружейникам подковать губернатора, чтобы он пошёл дальше.

– Говорят, что президент всё же назначит премьер-министром Дмитрия Медведева. Но на два года, до следующих выборов в Государственную думу, после чего он уйдёт на работу в Думу.

– Может быть. А к тому времени и Володин уже расправит крылышки, и уже сможет побороться за что угодно. И Дюмин расправит крылышки. Хотя с точки зрения текущей сиюминутной управленческой эффективности я бы, конечно, предпочёл Собянина.

«Аргументы Недели », Андрей Угланов

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