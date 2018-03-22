Стало известно, что Европейское космическое агентство планирует запустить телескоп ARIEL, который будет изучать атмосферы экзопланет, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что предварительно запуск произойдет в 2028 году.

Телескоп ARIEL будет изучать более тысячи известных планетных систем и обнаружить связь между атмосферами небесных тел и окружающими объектами. Таким образом, астрономы смогут узнать, зависит ли состав газовой оболочки планеты от типа материнской звезды.

Исследования будут проводить с помощью спектрографа, который будет регистрировать спектр планеты во время транзита - прохождения по диску светила. Инструмент попытается уточнить температуру планеты, оценивая изменение исходящего от звезды потока излучения, когда планета движется позади.

Кроме этого, на строительство даного телескопа потратять 450 миллионов евро.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, представители Государственного космического агентства Украины предложили построить космодром за пределами авиабазы Кертин, расположенной в австралийском округе Кимберли.

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