"Когда тебя вербуют в первый день знакомства, затягивая в постель... Знаете, у него не встал, у меня не помокрело. Не ведусь на такие вербовки". - Заявила Надежда Савченко на заседании регламентного комитета Верховной Рады Украины.

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко на заседании регламентного комитета парламента заявила, что ее, а также ее сестру Веру Савченко и помощницу пытались вербовать через "постель".

Внефракционный нардеп Надежда Савченко просила помощи у офицеров ВСУ при подготовке терактов против высшего руководства страны.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта.

Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ", - заявил Луценко.

По его данным, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО.

"Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

Он рассказал, что оружие, которое ввезли с оккупированных районов Донецкой области на подконтрольную Украине территорию в ноябре 2017 года, доставили в Хмельницкий.

По словам генпрокурора, оно хранилось на складах воинской части, "которую заговорщики считали своими союзниками".

"2.12 2017 года Савченко и Рубан прибыли в Хмельницкий, испытали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж президента с использованием крупнокалиберной винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно в так называемой "Донецкой народной республике", – заявил Луценко.

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