В четверг, 22 марта, комитет Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассматривает три представления генерального прокурора Юрия Луценко по народному депутату Надежде Савченко.

Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте депутата Савченко. Прямую трансляцию на своей странице в Facebook ведет пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган и «Радио Свобода»:

Напомним, 15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по нацбезопасности и обороне. В тот же день генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представления о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.

По словам Луценко, следователи имеют «неопровержимые доказательства» того, что Савченко лично планировала и давала указания по совершению теракта в сессионном зале ВР. Комитет ВР по нацбезопасности и обороне еще 18 января принял решение вынести на голосование в сессионный зал постановление об исключении Савченко из его состава.

Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса освобождения заложников и публикации списков их фамилий. 21 марта Савченко написала на своей странице в Facebook, что обжаловала в Верховном суде решение парламента об исключении ее из комитета.

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