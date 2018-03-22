г.Москва

В Москве состоялся долгожданный , который проводил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков вместе с Минобороны РФ и учеными. Вначале наш дипломат разложил по полочкам ситуацию вокруг отравления Скрипаля и его дочки, а затем ответил на обвинения западных послов: «Россия вам ничего не должна, и запугивать ее бессмысленно. Либо вы предоставьте реальные доказательства, либо никакого ответа не будет».

Полностью выступление Ермакова можно увидеть здесь:

Главное, что стоит отметить, — это изменение тональности наших дипломатов. Вместо вялых оправданий и обещаний разобраться, МИД перешел в наступление, несколько раз напомнив Западу, что это наших граждан отравили в Британии непонятно кто и непонятно чем. «Логика подсказывает только два возможных варианта: британские власти либо не способны обеспечить защиту от такого рода, образно говоря, теракта на своей территории, либо они сами напрямую или косвенно, я никого ни в чем не обвиняю, срежиссировали набег на российскую гражданку. Третьего просто не дано», — заявил Ермаков. Российский МИД подготовил для иностранных послов памятку с технической и юридической информацией по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. «Содержание памятной записки, как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный технико-юридический характер», — добавил он.

В который раз дипломаты и военные напомнили, что кроме обвинений британцы отказались предоставлять что-либо, более того — чем дальше идет время, тем больше шансов фальсификаций. «Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты умышленно скрываются, реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть», — отметил Владимир Ермаков. Он добавил, что в Великобритании такое уже происходило. И началось.

Наши дипломаты напомнили британцам, как их руководство обманывало свой народ в истории с химоружием в Ираке, а начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Игорь Кириллов подробно рассказал, что научно-технологическая лаборатория Портон-Даун, которая находится в нескольких километрах от Солсбери в Великобритании, используется для проведения экспериментов с химическим оружием.

«До настоящего времени лаборатория Портон-Даун является сверхсекретным объектом, официально в списке деятельности которой значится не только работы по утилизации старых образцов химического оружия, но и проведение экспериментов под предлогом выработки защитных мер от воздействия химического и биологического оружия», — заявил он и предоставил фото, как развивалась и отстраивалась эта лаборатория в последние пять лет. Напомнили там и об испытаниях «зарина» на британцах, а также фейковых атаках в Сирии. Рассказали и о создателе «новичка», который в 1996 году уехал в США, где опубликовал книгу, раскрыв формулу создания этого отравляющего вещества и его сделать мог вообще любой профессиональный химик в институте, что он работает на правительство США, в то время как у нас под контролем мирового сообщества и тех же американцев уничтожили все химическое оружие. Однако сегодня нельзя утверждать, что это был именно этот газ. «Новичок, старичок, глупец, почему до сих пор нет никаких реальных доказательств, что именно это отравляющее боевое вещество было там применено?» — возмутился Ермаков.

Далее слово взял посол Сербии, который напомнил о западных фейках против Югославии в Боснии и Косово и как после этого «цивилизованные страны» бомбили Сербию боеголовками с обедненным ураном, в результате чего заболеваемость раком увеличилась в 12 раз и сербы в буквальном смысле вымирают.

Что же ответили послы Западных стран на выступление представителей МИД и Минобороны? А ничего. Они просто устроили цирк, сделав вид, что не поняли ничего из того, что говорили российские дипломаты и военные, и повторяя один за другим мантру про то, как они «солидарны с руководством Британии в осуждении России», и далее интересовались только одним — а почему мы еще не ползаем на коленях и не каемся, как нам указали «некогда цивилизованные страны», как точно подметил Ермаков?

На общем фоне выделились, как обычно, ковбои. Представитель Госдепа не просто заявил, что Россия виновата и доказательств тому не нужно — он потребовал от Ермакова поступить как прежний госсекретарь Колин Пауэлл и покаяться в отравлении Скрипалей, попутно попытавшись напугать, что США это дело так не оставит и больно накажет Россию.

И тут непривыкшего к ведению сегодняшней дипломатии Ермакова понесло. «Россия вам ничего не должна!» — заявил дипломат. Он добавил, что США уже столько раз угрожали нам, что одной угрозой больше, одной меньше — роли уже не играет, и их никто не боится. А вот почему США объявили о сбитом на Донбассе малазийском Боинге еще до того, как он был сбит, и почему они умышленно скрывают правду по поводу этого преступления, точно зная виновных, стоило бы разобраться.

Понимая, что дальше дискуссия уже точно вскроет массу «лишних» фактов, тем более, что рядом все пытался добавить пару фактов генерал, Ермаков закончил брифинг. Впрочем, даже этого было более чем довольно — провокация в Солсбери оказалась той «красной линией», за которой терпение России явно закончилось.

Логика британцев понятна — они только лишь решили повторить историю Родченкова, когда WADA через МОК удалось заставить Россию каяться за применение допинга, которого не было (в отличии от тех же США, где спортсмены вообще принимают наркотики), не предоставив никаких доказательств. Вот только МИД и Минобороны — это немного не Мутко, и эта тактика вызвала достойный ответ. Еще вчера абсолютно прозападный дипломат Ермаков, который напоминал американцам, что его в Госдепе знали все, сегодня уже не собирается прогибаться. Пришло понимание, что «перезагрузки» не будет и смысла терпеть унижения просто нет — чем больше терпим и пытаемся доказать, что хорошие, тем сильней будут садиться на шею. Пришло время ответить Лондону, равно как и вскрыть несколько «скелетов в шкафу».

Конечно, такая позиция нашей нашего МИДа, который поставил мнение «цивилизованных» представителей золотого миллиарда меньше, чем слова сербов, вызовет истерию между всех, кто кормится и был выкормлен Западом, вот только пора ставить данных граждан на место. Притом это надо было делать еще вчера.

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