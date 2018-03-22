На Киевщине будут судить преступную группировку, которая вербовала несовершеннолетних для незаконной трансплантации печени.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столичного региона, информирует svodka.net.

В составе группы — трое злоумышленников подыскивали пострадавших через социальные сети. Им обещали хорошие деньги.

Задержали преступников в конце ноября 2017 года во время их очередной попытки вывезти потерпевшую для трансплантации печени в Российскую Федерацию.

Членам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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