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Queens Of The Stone Age выпустили клип на песню Head Like a Haunted House. Видео
22.03.2018 10:21
Американская рок-группа Queens Of The Stone Age на своем канале в YouTube разместила клип на песню Head Like a Haunted House. Главный герой анимационного ролика срисован с фронтмена коллектива, Джоша Хомма. По сюжету, его преследуют паранормальные явления, от которых герой прячется в своей постели. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Герой прячется от бесовщины в постели Скриншот: QueensStoneAgeVEVO / YouTube видео Видео: QueensStoneAgeVEVO / YouTube

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