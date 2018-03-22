Расследование по делу финансирования кампании Саркози было открыто в 2013 году, но первый допрос бывшего президента состоялся только в марте 2018 года.

Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о возможном финансировании его избирательной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи, информирует svodka.net.

Как сообщает Le Monde, Саркози обвиняется в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и сокрытии государственных средств Ливии.

Бывший глава государства был задержан утром 20 марта в полицейском участке Нантера в пригороде Парижа, куда он явился для дачи показаний по делу о финансировании его президентской кампании. Допрос продолжался двое суток, на ночь Саркози отпустили домой, сообщает BFMTV. По окончании допроса Саркози был отпущен из-под стражи.

Расследование по делу финансирования кампании Саркози было открыто в 2013 году, но первый допрос бывшего президента состоялся только в марте 2018 года.

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Обвинения в адрес Саркози впервые были озвучены еще в 2011 году сыном бывшего ливийского лидера Саифом аль-Исламом Каддафи. Год спустя издание Mediapart опубликовало документы, согласно которым Ливия выделила на поддержку Саркози 50 миллионов евро. Французский президент часто опровергал эти обвинения.

21 марта сын Каддафи вновь заявил, что располагает доказательствами финансирования Ливией кампании Саркози и готов выступил свидетелем по этому делу.

Николя Саркози также является фигурантом дела о финансировании его президентской кампании 2012 года. По версии следствия, PR-агентство Bygmalion выделило партии Саркози более 18 миллионов евро, которые затем были скрыты и не учтены в качестве расходов на его президентскую кампанию.

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