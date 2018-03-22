Цукерберг признал "ошибки" в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей

Основатель Facebook Марк Цукерберг, отвечая на критику в связи с использованием данных пользователей социальной сети сторонними организациями, заявил, что компания проанализирует все сторонние приложения, которые имеют доступ к пользовательской информации, чтобы проверить соблюдение ими правил сети.

"И если мы найдем разработчиков, которые неправильно использовали личную информацию, мы запретим их и расскажем всем, кто пострадал от этих приложений", - подчеркнул М.Цукерберг.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных, и если мы не сможем защитить их, мы не имеем права обслуживать вас. Я работал над тем, чтобы точно понять, что произошло, и как убедиться, что это не повторится. Хорошей новостью является то, что самые важные действия, чтобы предотвратить это снова сегодня, мы уже сделали много лет назад. Но мы также ошибались", - написал М.Цукерберг на своей странице в соцсети Facebook.

М.Цукерберг пообещал провести полную проверку любой программы с подозрительной активностью. В заявлении отмечается, что социальная сеть заблокирует тех разработчиков, которые откажутся пройти аудит.

Скандал вокруг Facebook разразился из-за обвинений аналитической фирмы Cambridge Analytica в незаконном использовании пользовательских данных около 50 млн аккаунтов в Facebook для нужд предвыборной кампании Дональда Трампа.

В 2013 году исследователь Кембриджского университета Александр Коган создал приложение для викторины, которое установили около 300 тыс. человек, поделившиеся своими данными, а также некоторыми данными своих друзей.

"Учитывая то, как наша платформа работала в то время, это означало, что Коган смог получить доступ к десяткам миллионов данных друзей пользователей", - объяснил основатель соцсети.

В 2014 году в Facebook резко ограничили доступ приложений к информации пользователей. В частности, разработчики больше не могут запрашивать данные о друзьях человека, если их друзья не дали своего согласия.

"В 2015 году мы узнали от журналистов The Guardian, что Коган поделился данными из своего приложения с Cambridge Analytica. Это противоречит нашей политике... Поэтому мы сразу же запретили приложение Когана на нашей платформе и потребовали, чтобы Коган и Cambridge Analytica официально подтвердили, что они удалили все неправильно полученные данные. Они предоставили эти сертификаты", - рассказал М.Цукерберг.

По его словам, на прошлой неделе они узнали от публикаций в СМИ, что Cambridge Analytica, вероятно, не удалила данные.

"Мы немедленно запретили им использовать любыми нашими услугами. Cambridge Analytica утверждает, что они уже удалили данные, и согласились провести криминалистическую проверку фирмой, которую мы наняли для подтверждения этого. Мы также работаем с регуляторами, которые исследуют эти инциденты", - сказал он.

В интервью CNN М.Цукерберг извинился перед пользователями и сказал, что компания в прошлом слишком доверяла разработчикам приложений.

М.Цукерберг заявил, что готов к тому, чтобы ответить на вопросы конгрессменов по всем интересующим их проблемам.

В интервью журналу WIRED он в ответ на вопрос ведущего о готовности выступить в конгрессе, сказал: "Если это касается дел, в которых я в Facebook информирован лучше других, то буду счастлив дать показания".

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом британской компании Cambridge Analytica к персональным данным пользователей.