



Ведуча "Зважених та щасливих" і відома фітнес-тренер Аніта Луценко вирішила дати кілька порад шанувальницям, які збираються приводити фігуру до літа.



Допис зірка опублікувала у мережі, зачепивши найбільш болюче питання про схуднення, коли вага взагалі не рухається після дієт.



"Чому я думаю тобі може не подобається твоя фігура? Тому що вчора і позавчора ти: 1) поїла до того, як переварилася попередня їжа. Перерва повинен бути 3 години між прийомами; 2) обід не був самим щільним прийомом їжі за день, і тому ти об'їлася ввечері, 3) ти любиш крижані напої, їла несвіжу або їжу, яка містить штучні добавки, їла розфасовані продукти; 4) їла без повної уваги на їжу (під час перегляду телевізора, читання або перегортання стрічки); 5) їла в стані емоційної пригніченості, в засмучених почуттях; 6) ти проігнорувала навіть легку нагрузочку", - пише Аніта.





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