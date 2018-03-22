Погода, Новости, загрузка...
Чому ти не худнеш? Аніта Луценко дала корисні поради шанувальницям (ФОТО)
22.03.2018 10:31
46_0.jpg (21.97 Kb)

Ведуча "Зважених та щасливих" і відома фітнес-тренер Аніта Луценко вирішила дати кілька порад шанувальницям, які збираються приводити фігуру до літа.

Допис зірка опублікувала у мережі, зачепивши найбільш болюче питання про схуднення, коли вага взагалі не рухається після дієт.

"Чому я думаю тобі може не подобається твоя фігура? Тому що вчора і позавчора ти: 1) поїла до того, як переварилася попередня їжа. Перерва повинен бути 3 години між прийомами; 2) обід не був самим щільним прийомом їжі за день, і тому ти об'їлася ввечері, 3) ти любиш крижані напої, їла несвіжу або їжу, яка містить штучні добавки, їла розфасовані продукти; 4) їла без повної уваги на їжу (під час перегляду телевізора, читання або перегортання стрічки); 5) їла в стані емоційної пригніченості, в засмучених почуттях; 6) ти проігнорувала навіть легку нагрузочку", - пише Аніта.

1627_8.jpg (41.03 Kb)9123_9.jpg (39.34 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить