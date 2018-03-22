|Кара Делевинь и дочь Майкла Джексона намекнули на отношения
|22.03.2018 10:39
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Дочка Майкла Джексона Пэрис и модель Кара Делевинь решили подтвердить слухи о своих отношениях, опубликовав совместные фото, сообщает Jetsetter.
Стоит отметить, что слухи о их возможном романе появились еще в прошлом году, когда девушки вышли из лондонского ночного клуба Fabric держась за руки и направлялись в отель.
Недавно Делевинь и Джексон намекнули на однополые отношения разместив фотографии, на которых они обнявшись смотрят фильм "Керол" и наблюдают за влечением между двумя женщинами.
Кроме этого, британская модель Кара Делевинь открыто заявляет о своей бисексуальности и в 2016 году она рассталась с певицей St. Vincent после двух лет отношений. А у Пэрис же до отношений с Карой был роман с барабанщиком группы Street Drum Corps Майклом Снодди, футболистом Честером Кастелло и манекенщиком Тайлером.
Как сообщал svodka.net, Кара Делевинь шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.
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