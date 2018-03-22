Сегодня голландский инвестиционный фонд FreezeOil заявил о рейдерской атаке на сеть автозаправочных станций «БРСМ-Нафта» со стороны совладельца сети АЗС Андрея Бибы, который после взрыва Васильковской нефтебазы летом 2015 года бежал с Украины и сейчас скрывается в Италии от ответственности за смерти людей. Тогда в результате восьмидневного масштабного пожара погибли шесть человек.

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17 марта 2018 года Национальная полиция объявила Андрея Бибу в розыск. Соответствующее сообщение появилось в розыскной базе МВД в разделе «Лица, которые скрываются от органов государственной власти». Андрею Бибе инкриминируют обман в отдельно крупных размерах согласно ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

«Руководству Фонда FreezeOil стало известно о том, что после объявления в розыск, Андрей Биба и члены его преступной группировки 21 марта 2018 года начали незаконные действия на основе фиктивных документов: не взирая на возбужденные уголовные дела и официальные заявления Фонда, по переоформлению корпоративных прав и смены директоров в компаниях — собственниках 63 АЗС, принадлежащих Фонду FreezeOil. Незаконные регистрационные действия производит Третьяк Татьяна Васильевна – государственный̆ регистратор Коммунального предприятия Маломихайловского сельского совета Покровского района Днепропетровской̆ области (физически она находится в Киеве). Это при том, что корпоративные права Фонда FreezeOil были защищены арестом по просьбе Фонда в рамках уголовного дела – соответствующее решение суда было внесена в список. Согласно законам Украины это не позволяет производить смену учредителей̆. Однако, решение суда не явилось препятствием для коррумпированного госрегистратора. Очевидно, что все обвинения полиции против Андрея Бибы оказались абсолютно обоснованными. Через своих подельников, с помощью подделки документов и при содействии коррумпированных сотрудников органов государственной̆ регистрации и нотариусов он переоформляет права на активы иностранного Фонда, который выражает нулевую терпимость к данной линии поведения Андрея Бибы. В результате подлога госрегистратором, новым директором стал Сергей Рязанов, который был осужден в Харькове за финансирование террористических организаций ЛНР и ДНР. Фонд FreezeOil не исключает, что с данными террористическими организациями связан не только Андрей Биба, а и госрегистратор, который внес изменения в список. Все действующие лица: рецедивисты, подследственные, либо находятся в розыске», — отмечается в заявлении Фонда FreezeOil.

«Незаконные действия были проведены Андреем Бибой через его организованную преступную группу, которая управляет компаниями по торговле сфальсифицированным топливом в Украине. Некоторые из этих компаний в настоящее время арендуют активы Фонда. Фонд FreezeOil обращается к Президенту Украины Петру Порошенко, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, главе НАБУ Артему Сытнику, Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и особенно к Министру юстиции Украины Павлу Петренко с требованием остановить рейдерский захват руками государственного регистратора и аннулировать все незаконные действия. Фонд инициировал уголовное преследование беглеца Андрея Бибы и членов его преступной группировки в Италии с помощью Европола. Любые текущие контракты между дочерними компаниями FreezeOil и любыми аффилированными лицами Андрея Бибы будут прекращены. Для сотрудников полиции и следственных органов будет предоставлен полный̆ доступ к имеющимся материалам (документы, подтверждающие отмывание денег и неуплату налогов, включая платежные поручения, банки, компании, связанные с Андреем Бибой, его жены Светланы Бибы и его приемного сына Александра Белозерова, а также их доверенных лиц), собранным службой безопасности Фонда, доказывающие незаконную деятельность преступной группировки Андрея Бибы», — отметили в Фонде.

Как отмечали ранее СМИ, компании, принадлежащие подозреваемому в мошенничестве с торговой маркой «БРСМ-Нафта» Андрею Бибе, не только лишили жизни более 10 человек при взрыве на Васильковской нефтебазе, но и уклонились от уплаты налогов в бюджет Украины на сумму около 4 млрд грн.

По результатам проверки Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС Украины относительно Бибы и его менеджеров возбуждено уголовное производство № 32017100040000051 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 204 УК (незаконное хранение, сбыт подакцизных товаров), ст. 209 УК легализация доходов, полученных преступным путем организованной группой, 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов в отдельно крупных размерах), ст. 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью), 2 ст. 366 УК (служебный подлог).

Фонд заявляет, что он верит в правосудие в Украине, но оставляет за собой право на обращение в Европейский суд по правам человека, FATF (Международная группа противодействия отмыванию грязных денег) и международные организации по борьбе с терроризмом.

Источник: nagolos.com

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