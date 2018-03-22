Регламентный комитет одобрил представление ГПУ на арест Савченко



В четверг, 22 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрел три представления генерального прокурора Юрия Луценко касательно народного депутата Надежды Савченко. Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, передает информационное агентство УНИАН. Сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали за арест Савченко. После голосования комитета представление еще должен поддержать на своем заседании Верховная Рада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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