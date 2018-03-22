Саркози: обвинения по делу о финансовых нарушениях построены на заявлениях Каддафи, материальных доказательств нет

Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг заявил, что судебные власти предъявили ему обвинения в нарушениях при финансировании своей предвыборной кампании, однако не предоставили при этом никаких материальных доказательств.

"Я обвинен без предъявления каких-либо материальных доказательств, а лишь по заявлениям (покойного лидера Ливии Муаммара - ИФ) Каддафи, его сына, его двоюродного брата, его пресс-секретаря, его бывшего премьер-министра и по заявлениям Зияда Такиеддина (французский предприниматель ливанского происхождения - ИФ)", - цитирует газета "Фигаро" бывшего президента.

Н.Саркози обвинил свергнутого и убитого бывшего лидера Ливии М.Каддафи и его семью в клевете. Он также назвал ложными слова З.Такиеддина, который в 2016 году заявил, что был посредником при передаче денег от ливийской стороны для избирательной кампании Н.Саркози.

"В течение 24 часов содержания под стражей я пытался показать, что все доказательства, которые используются для предъявления обвинений, не существовали в действительности", - добавил Н.Саркози.

Накануне Н.Саркози предъявили обвинения в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств". Однако до завершения рассмотрения этого дела Н.Саркози останется на свободе, под судебным контролем.

Ранее на этой неделе экс-президент Франции был помещен под стражу для проведения допроса в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере.

Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании предвыборной кампании, начато парижской прокуратурой весной 2013 года.