По словам властей Московской области, в Волоколамске с симптомами отравления в больницы обратились более 50 человек. В Роспотребнадзоре РФ утверждают, что превышения норм загрязнения в воздухе в городе не фиксировали. Жители требуют закрыть мусорный полигон Фото: voloktoday.ru В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.В подмосковном Минздраве заявили, что с одинаковыми симптомами отравления в больницы обратились более 50 человек, с жалобами поступали дети из разных школ.Как рассказал "Радио Свобода" локальный житель Сергей Жуков, его дочь оказалась в числе отравившихся школьников. "Врачи в двух клиниках сообщили, что она отравилась свалочным газом", – заявил он.Глава Волоколамска Петр Лазарев заявил РБК, что обстановка в городе"очень тяжелая".В Волоколамске вспыхнули акции протеста в связи со случившимся. Губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, приехавших навестить детей в больницу, встретили более сотни жителей города. Они окружили губернатора, выкрикивая "Позор" и "Убийца", и требовали уйти в отставку. Дети забросали чиновников снежками.МУЛЬТИМЕДИА Видео: svoboda.org "Если мой внук помрет, б**дь, я тебе эти очки в жопу запихну" – жители Волокамска ударили главу района и закидали снежками губернатора области. Перед этим в городе 50 детей отравились выбросами со свалки, которую люди требовали закрыть неделями pic.twitter.com/u7Z5RmnDIS — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 21 березня 2018 р. Вечером 21 марта жители перекрыли проезд к мусорному полигону и не пропускали грузовики. Полиция пыталась оттеснить протестующих.МУЛЬТИМЕДИА Видео: svoboda.org В Общественной палате РФ заявили, что на этом мусорном полигоне не могло произойти выброса, довольно сильного, чтобы повлиять на здоровье людей. Об этом говорится в комментарии члена организации Альбины Дударевой."Истерика, которая сегодня началась в прессе, наводит на мысли, что тут может идти речь о споре хозяйствующих субъектов о том, кому достанется мусор в Подмосковье. Я обращаюсь к прессе с просьбой не спекулировать на экологической тематике... Просьба к журналистам не нагнетать ситуацию, потому что полигон, который сегодня под особым контролем как общественности, так и властей, не принимает опасные отходы и выброса быть не может. ", – заявила она.21 марта в пресс-службе Роспотребнадзора заявили "РИА Новости", что специалисты ведомства не нашли превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Волоколамска.Как сообщает "Медуза", мусорным полигоном владеет ООО "Ядрово". Генеральный директор предприятия Алексей Сулимов ранее занимал должность замглавы Волокамского района по ЖКХ, а в 2016 году участвовал в выборах на пост главы города.Издание пишет, что неприятный запах со свалки начал беспокоить жителей Волокамска в прошлом году, а с февраля 2018 года он стал очень сильным. С начала марта в городе прошли несколько акций протеста с требованием закрыть свалку. 10 марта на акцию приехала на тот момент кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, пообещав собравшимся добиться закрытия полигона. Как стало известно агентству "Интерфакс", 16 марта восемь жителей города подали в суд на владельца "Ядрово", требуя закрыть полигон. Третьим лицом по делу заявлена власть Волоколамского муниципального района Подмосковья.20 марта Волоколамский городской суд рассмотрел иск Роспотребнадзора, требовавший приостановить работу полигона, но решил не закрывать свалку, оштрафовав ее владельцев на 150 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, сообщает РБК. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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