Владелец Kyiv Post продал газету более чем за $3,5 млн

Владелец еженедельной англоязычной газеты Kyiv Post Мохаммад Захур заключил предварительное соглашение с одесским бизнесменом сирийского происхождения Аднаном Киваном о продаже издания за сумму свыше $3,5 млн, сообщает Kyiv Post.

Ожидается, что продажа будет закрыта 1 апреля.

В редакции отмечают, что М.Захур заявил, что А.Киван заплатит "намного больше, чем $3,5 млн, однако точную цену продажи называть отказался.

М.Захур также сообщил редакции, что А.Киван уже передал существенный авансовый платеж.