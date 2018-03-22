«Газпром» пообещал, что просто так не оставит арест своих активов Компания готовит иск в международный арбитраж. В ПАО Газпром назвали арест активов очередной попыткой незаконного изъятия Украиной имущества компании и пообещали подать в международный арбитраж новый иск. В компании считают это попыткой незаконного изъятия имущества Газпрома под предлогом исполнения вынесенного в 2016 году решения Антимонопольного комитета Украины. “Газпром“ не признает правомерность штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав“, — подчеркнули в компании и добавили, что намерены обратиться в международный арбитраж в связи с нарушением Украиной своих обязательств по межправительственному соглашению 1998 года. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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