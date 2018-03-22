На посту патрульной полиции в Запорожье силовики во время спецоперации подстрелили полицейского.

Инцидент произошел на выезде из города. Операцию разрабатывало управление внутренней безопасности Нацполиции, информирует svodka.net.

По плану правоохранители должны были спровоцировать одного из патрульных на получение взятки. К оперативным мероприятиям привлекли бойцов КОРДа. Именно во время задержания подозреваемого спецназовцы применили оружие. Патрульный получил огнестрельное ранение, сейчас он находится в больнице под охраной.

По данным источников издания, КОРД уверяет, что был вынужден стрелять на поражение, поскольку во время задержания потерпевший потянулся к табельному оружию.

Другие участники событий утверждают, что пострадавший даже не пытался достать пистолет, а попали в него случайно.

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В полиции комментировать обстоятельства происшествия отказываются.

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