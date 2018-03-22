За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом в интервью заявил глава Военного комитета альянса генерал Петр Павел, пишет издание Левый Берег.

На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: «Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить».

Одна из главных целей этих реформ — стабильность Украины.

«НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину — поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности», — заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

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