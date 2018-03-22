Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что пересекала линию разграничения и перевозила через нее оружие. Об этом она рассказала во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, пишет УНИАН .

По словам политика, она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников и найти, где они находятся.

Также Савченко сообщила, что она покупала на оккупированной территории оружие, поскольку хотела узнать, откуда оно поступает - это собственное производство или из РФ.

"Очень важно было завозить оружие и произносить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию", - отметила нардеп.

Вместе с тем она подчеркнула, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

Как сообщал svodka.net, комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира