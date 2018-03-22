Внешнеполитическая агрессия России привела к исчезновению доверия между странами на Евразийском континенте, что за собой повлекло наращивание военной мощи.

Об этом рассказал советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований , передает издание передает

"Своей "атакой на демократию" ей удалось максимально поспособствовать глобальной деконструкции доверия как ключевой ценности второй половины ХХ в. в международных отношениях. А значит, разрушить базу многих альянсов и общую глобальную безопасность. Поэтому на известный вопрос поэта Евгения Евтушенко в 1962-м "Хотят ли русские войны?" мы можем дать, конечно, утвердительный ответ — хотят", - считает он.

Горбулин также отметил слова президента России Владимира Путина о том, что "Россия и СССР – это одно и то же" могут иметь серьезные последствия для региона.

"Для всех стран постсоветского пространства это означает лишь одно — "собиратель земель русских" более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать как-то иначе, кроме как вызов, брошенный всему постсоветскому пространству. Причем отсылка к 1991-му дает четкое понимание, что под ударом — абсолютно все страны бывшего СССР, и что именно на их "возвращение" (де-факто дестабилизацию) будут направлены усилия Путина в ближайшие годы", - поведал Горбулин.

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