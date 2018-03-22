Воинскими частями боевиков "ДНР", где глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан получал оружие, руководят российские военные, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, обосновывая представления ГПУ на привлечение внефракционного нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Луценко рассказал о причастности российских военных к поставкам на подконтрольную Украине территорию оружия Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook Он отметил, что 6–8 марта 2018 года автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением Службы безопасности Украины, находился на оккупированных территориях. Там транспортное средство загрузили оружием, рассказал Луценко."Обращаю ваше внимание, что у нас есть упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором указана войсковая часть 08819. Этой частью руководит Щедрин Николай Алексеевич (позывной Наука) – полковник вооруженных сил (ВС) РФ", – заявил Луценко.По его словам, следствие установило локации двух частей боевиков "ДНР", где автомобиль Рубана загружали оружием. Луценко рассказал, что этими частями руководят подполковник ВС РФ Роман Титов (позывной Алтаец) и полковник Алексей Бердников (позывной Меркурий, фамилия-прикрытие Ткаченко)."Таким образом, мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как врага украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к осуществлению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя", – сказал генпрокурор.15 марта Луценко направил в Раду представления на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила, что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест законными, достаточными и обоснованными. Теперь их должна рассмотреть Верховная Рада на пленарном заседании.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную Киеву территорию.9 марта ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на 60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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