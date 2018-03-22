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Луценко заявил о наличии доказательств участия РФ в предоставлении оружия Савченко и Рубану
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22.03.2018 11:01
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Воинскими частями боевиков "ДНР", где глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан получал оружие, руководят российские военные, заявил
генпрокурор Украины Юрий Луценко, обосновывая представления ГПУ на
привлечение внефракционного нардепа Надежды Савченко к уголовной
ответственности, ее задержание и арест. Луценко рассказал о
причастности российских военных к поставкам на подконтрольную
Украине территорию оружия Фото: Генеральна прокуратура України /
Facebook Он отметил, что 6–8 марта 2018 года автомобиль Рубана,
оборудованный видеонаблюдением Службы безопасности Украины,
находился на оккупированных территориях. Там транспортное средство
загрузили оружием, рассказал Луценко."Обращаю ваше внимание, что у
нас есть упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором указана
войсковая часть 08819. Этой частью руководит Щедрин Николай
Алексеевич (позывной Наука) – полковник вооруженных сил (ВС) РФ", –
заявил Луценко.По его словам, следствие установило локации двух
частей боевиков "ДНР", где автомобиль Рубана загружали оружием.
Луценко рассказал, что этими частями руководят подполковник ВС РФ
Роман Титов (позывной Алтаец) и полковник Алексей Бердников
(позывной Меркурий, фамилия-прикрытие Ткаченко)."Таким образом, мы
имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как
врага украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые
запланировали и готовились к осуществлению террористического акта
против высшего руководства государства, мирного населения
украинской столицы с целью свержения конституционного строя", –
сказал генпрокурор.15 марта Луценко направил в Раду
представления на привлечение к уголовной ответственности,
задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала
теракт в здании Верховной Рады.В этот же день нардеп от Блока
Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели
из сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих". "Украинская правда" писала, что она принесла
в Верховную Раду три гранаты и пистолет.17 марта нардеп заявила,
что была осведомлена о прослушке и о том, что против нее
готовится провокация.В ходе регламентного комитета Луценко заявил,
что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир
Рубан вступили в сговор с целью захвата государственной власти
в Украине. По словам генпрокурора, о поставках оружия они
договорились с главарем боевиков "ДНР" Александром
Захарченко.Комитет признал представления ГПУ на привлечение
Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест
законными, достаточными и обоснованными. Теперь их должна
рассмотреть Верховная Рада на пленарном
заседании.Рубана задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия, спрятанного в мебели, на подконтрольную
Киеву территорию.9 марта ему объявили
подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса и арестовали на
60 суток без права выхода под залог. Защита обжаловала это
решение.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.
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