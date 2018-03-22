|Савченко заявила, что приносила в Раду не гранаты, а плоды граната
|22.03.2018 11:03
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"Вас всех пугает - были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты"Депутат Верховной Рады Надежда Савченко принесла на заседание комитета по вопросам регламента, где рассматривается представление Генпрокуратуры о снятии с нее неприкосновенности, плоды граната.
Фото:antikor.com
Было очень важно показать вам, что вы ходите очень близко у смерти, вас всех пугает - были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты" , - сказала Савченко. При этих словах она получила пакет и выложила из него на стол два красных граната.
Напомним, что представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что Савченко вывели из Совета из-за угрозы с ее стороны. Вроде в Савченко в сумке были гранаты.
Однако, по словам Савченко, ее никто не выводил из Совета.
Как известно, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.