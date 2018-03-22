"Вас всех пугает - были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты"

Было очень важно показать вам, что вы ходите очень близко у смерти, вас всех пугает - были у меня гранаты или не были в сумочке. Были у меня гранаты" , - сказала Савченко. При этих словах она получила пакет и выложила из него на стол два красных граната.

Напомним, что представитель Президента в парламенте Ирина Луценко заявляет, что Савченко вывели из Совета из-за угрозы с ее стороны. Вроде в Савченко в сумке были гранаты.

Однако, по словам Савченко, ее никто не выводил из Совета.

Как известно, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.