

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В Белгородской области при спасении солдата, уронившего гранату с выдернутой чекой, погиб офицер.

Инцидент случился во вторник на полигоне в Белгородской области, во время проведения занятий по метанию боевых гранат из окопа.

«При выполнении упражнения военнослужащий срочной службы, выдернув предохранительную чеку, выронил гранату. Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения. Военнослужащий по призыву не пострадал», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу Западного военного округа.

Медики боролись за жизнь офицера до конца, однако не смогли спасти его. Погибшего представили к награде за совершение геройского поступка и спасение жизни человека.

Подобные случаи нередко происходят в России. К примеру, в 2014 году полковник Серик Султангабиев, увидевший, как младший сержант выронил гранату РГД-5, собой во время учений в Свердловской области. В 2012 году во время учений в Амурской области солдат безуспешно бросил гранату, которая попала в бруствер окопа. Командир батальона связи майор Сергей Солнечников успел оттолкнуть рядового и , чем спас жизни находившихся на объекте военнослужащих. Сам офицер скончался в военном госпитале, впоследствии Солнечникову памятник в Белогорске.

Текст: Алексей Ласнов

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