Бывший президент Франции Николя Саркози освобожден из-под ареста после допроса, продолжавшегося более суток. Ему предъявлены обвиняют в том, что во время своей предвыборной кампании в 2007 году он получал финансовую помощь от тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Об этом сообщает .

В связи с этими обвинениями экс-президента допрашивали и ранее. Сам 63-летний Саркози категорически их отвергает.

Расследование обвинений в том, что предвыборный штаб Саркози получал деньги от Каддафи, началось еще в 2013 году.

Во вторник полиция также допросила Бриса Ортефё — одного из приближенных Саркози и бывшего министра в его правительстве.

В рамках расследования этого дела в Лондоне в январе по подозрению в отмывании денег был арестован прежний советник Саркози Александр Джури, который сейчас пытается избежать экстрадиции. Джури, гражданин Швейцарии, отвергает все обвинения в свой адрес, и утверждает, что расследование политически мотивировано.

Бизнесмена называли посредником в переговорах с ливийскими спонсорами.

Напомним, уголовное дело против Саркози было открыто в 2012 году, однако позже расследование было приостановлено. В феврале прошлого года дело было возобновлено, и Саркози были предъявлены предварительные обвинения.

В январе ближайший товарищ Саркози, прежний глава МВД Франции Клод Геан, получил 2 года тюрьмы. Геан отвечал за ведение предвыборной кампании Саркози в 2007 году. 8 марта 2015 года ему было предъявлено обвинение в ее незаконном финансировании.

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