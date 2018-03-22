Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует проведение принудительной психиатрической экспертизы внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"Суд и только суд будет выяснять, правильные ли это обвинения, или можно поверить вам в (умышленном продуцировании - ИФ) сюрреализм? Конечно, после судебного действия, которое называется "принудительная психиатрическая экспертиза",- заявил Ю.Луценко на заседании регламентного комитета Верховной Рады в четверг во время рассмотрения его представлений на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Н.Савченко.

Он также зачитал статьи Уголовного кодекса Украины, которые следствие инкриминирует народному депутату.

Как сообщалось, по итогам заседания регламентный комитет в своих выводах счёл законными, достаточными и обоснованными представления генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял комитет на заседании в четверг утром и передал его спикеру Верховной Рады, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.