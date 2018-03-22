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Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко
22.03.2018 11:06

Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Луценко считает целесообразным проведение принудительной психиатрической экспертизы Н.Савченко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозирует проведение принудительной психиатрической экспертизы внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

"Суд и только суд будет выяснять, правильные ли это обвинения, или можно поверить вам в (умышленном продуцировании - ИФ) сюрреализм? Конечно, после судебного действия, которое называется "принудительная психиатрическая экспертиза",- заявил Ю.Луценко на заседании регламентного комитета Верховной Рады в четверг во время рассмотрения его представлений на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Н.Савченко.

Он также зачитал статьи Уголовного кодекса Украины, которые следствие инкриминирует народному депутату.

Как сообщалось, по итогам заседания регламентный комитет в своих выводах счёл законными, достаточными и обоснованными представления генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение принял комитет на заседании в четверг утром и передал его спикеру Верховной Рады, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

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