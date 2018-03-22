|Регламентный комитет рекомендовал Раде разрешить арест Савченко
|22.03.2018 11:07
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко, пишет УНИАН.
Таким образом комитет дал дозволение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что действительно вела разговоры об организации терактов, но это была спецоперация.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады.
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