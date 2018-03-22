Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы парламента признал законными и обоснованными все три представления генерального прокурора Юрия Луценко в отношении внефракционного народного депутата Надежды Савченко, пишет УНИАН .

Таким образом комитет дал дозволение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко призналась , что действительно вела разговоры об организации терактов, но это была спецоперация.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира