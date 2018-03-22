«Новоиспеченного» президента Российской Федерации Владимира Путина показали с необычной стороны, пишет со ссылкой на .

Известное британское издание опубликовало серию уникальных фотографий из детства и жизни Владимира Путина — человека, на совести которого тысячи смертей в разных странах.

Примечательно, что на архивных фото можно увидеть «человеческое» лицо Путина, которое совершенно не присуще ему сейчас.

На подборке можно увидеть свадьбу Владимира Путина, где он нежно обнимает жену Людмилу Очеретную, игры с его маленькими дочками, фото со школы и с соревнований.

«Снимки показывают более мягкую сторону, давно не заметную в нынешнем руководителе России, которой он правит уже 18 лет. Ведь сейчас Путин – человек, который пытается дестабилизировать мир и захватить новые территории»,— резюмируют в издании.

Как сообщала Politeka, ранее в Кремле “хвастались”, что Путина с победой поздравили лидеры некоторых стран. Однако проигнорировали, что министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины выступили с совместным заявлением о непризнании результатов выборов, которые проводились Россией в аннексированном Крыму. Кроме того, позже выборы в Крыму отказались признавать и Норвегия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира