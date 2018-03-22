|Регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности с Савченко
|22.03.2018 11:11
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Заседание состоялось в присутствии Савченко и ЛуценкоРегламентный комитет Верховной Рады утром 22 марта провел заседание по представлениям на народного депутата Надежду Савченко.
Надежда Савченко. Фото: Euronews
По итогам заседания комитет признал законным снятие с нее неприкосновенности, ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.
Заседание состоялось в присутствии нардепа Надежды Савченко и генерального прокурора Юрия Луценко.
Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
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