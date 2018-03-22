Заседание состоялось в присутствии Савченко и Луценко

По итогам заседания комитет признал законным снятие с нее неприкосновенности, ее задержания и избрания ей меры пресечения в виде ареста.

Заседание состоялось в присутствии нардепа Надежды Савченко и генерального прокурора Юрия Луценко.

Напомним, в Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Совета поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.