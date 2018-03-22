Присягу народного депутата принял Побочих из "Народного фронта" Народный депутат Украины Михаил Побочих принял присягу народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады в четверг. Как сообщалось, 20 марта 2018 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала М.Побочих народным депутатом, избранным по списку партии "Народный фронт" вместо избранной уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Заместитель начальника управления эксплуатации информационных систем "Ощадбанка" М.Побочих на парламентских выборах 2014 года был включен в список "Народного фронта" под №81. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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