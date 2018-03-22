|Ученые обнаружили связь между качеством секса и уборки
|22.03.2018 11:15
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Американские ученые проанализировали отношения более чем 1100 супругов и нашли фактор, который влияет на качество секса, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что средний возраст респондентов составил 55 лет, а продолжительность брака - 27 лет. Исследователи обратили внимание на количество времени, затрачиваемое супружеской парой на выполнение работы по дому. Также ученые обратили внимание на фактор справедивости распределения этого времени между мужем и женой.
Специалисты подсчитали, что при честном распределении
обязанностей оба партнера испытывали большее удовлетворение в
постели. Так как и этому способствовало и моральное удовлетворение
от того, что обязанности распределены справедливо, а также
количество свободного времени, которое супруги могли провести
вместе.
Таким образом, ученые отмечают важность справедливого разделения домашних обязанностей для полноценного и счастливого брака.
Как сообщал svodka.net, исследование, которые провели сотрудники Северо-Западного университета, показало, что теплые и доверительные отношения с другими людьми не только спасают от одиночества.
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