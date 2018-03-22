Американские ученые проанализировали отношения более чем 1100 супругов и нашли фактор, который влияет на качество секса, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что средний возраст респондентов составил 55 лет, а продолжительность брака - 27 лет. Исследователи обратили внимание на количество времени, затрачиваемое супружеской парой на выполнение работы по дому. Также ученые обратили внимание на фактор справедивости распределения этого времени между мужем и женой.

Специалисты подсчитали, что при честном распределении обязанностей оба партнера испытывали большее удовлетворение в постели. Так как и этому способствовало и моральное удовлетворение от того, что обязанности распределены справедливо, а также количество свободного времени, которое супруги могли провести вместе.



Иследование показало, что полный рабочий день работают 57% женщин, при этом они же и выполняют в два раза больше работы по дому, чем мужчины.

Таким образом, ученые отмечают важность справедливого разделения домашних обязанностей для полноценного и счастливого брака.

Как сообщал svodka.net, исследование, которые провели сотрудники Северо-Западного университета, показало, что теплые и доверительные отношения с другими людьми не только спасают от одиночества.

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