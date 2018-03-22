В Верховной Раде Украины произошел конфликт и борьба между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны из-за проверки вещей. Как передает УНИАН, депутат и охрана спорили в холле парламента.

Так, охрана просила его пройти проверку металлоискателем, а он отказывался, подчеркивая, что он не хочет этого делать. После уговоров, Парасюк все же согласился отойти за угол и пройти проверку металлоискателем.

Он сработал на что-то в кармане депутата. По требованию охраны показать, на что именно среагировал металлоискатель, Парасюк отказался это сделать и попытался пройти, при этом столкнувшись с охранником. Буквально сразу же к месту подошел еще один представитель руководящего состава охраны. Парасюк попытался уже в более грубой форме прорваться, что вызвало небольшую потасовку.

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Депутат так и не показал, что у него в кармане, и в буквальном смысле сбежал с первого на второй этаж и забежал в сессионный зал. Охрана ходит возле дверей в сессионный зал и возбужденно о чем-то переговаривается.

Позже в комментарии журналистам Парасюк прокомментировал инцидент: «Я у них спросил, до какой степени я должен раздеться, чтобы вы были довольны?». Также нардеп заявил, что его, вероятно, хотели отправить на осмотр в спецкомнату и «раздеть до трусов», однако в итоге до этого не дошло.

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