За ратификацию договора о демаркации границы с Черногорией проголосовали 80 депутатов парламента Косово из 120. Оппозиция пыталась сорвать заседание Фото: kuvendikosoves.org Договор поддержали 80 депутатов из 120, 11 высказались "против".Ряд депутатов пытались помешать голосованию, бросая шашки со слезоточивым газом. После чего парламентариям приходилось покидать зал.Утверждение соглашения по границе является основным условием для получения Косово безвизового режима с Евросоюзом. Однако оппозиция выступала против – по их мнению, таким образом Косово неправомерно отдаст Черногории около 8 тыс. гектаров своей территории.Республика Косово ранее входила в состав Югославии (позже Сербии). В 1991 году Приштина объявила о создании независимой республики, в результате в стране начались столкновения между сторонниками отделения и правительственными силами. В 1999 году в Косово был введен военный контингент НАТО, а страна перешла под управление ООН.Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и было признано в 110 странах мира. 83 государства, в том числе Сербия и Украина, отрицают статус республики. Китай и Россия как постоянные члены Совета Безопасности блокируют вступление Косово в ООН. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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